Путин в Северодвинске встретился с губернатором Архангельской области Цыбульским

Во время визита в Северодвинск президент России Владимир Путин встретился с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. Он представил главе государства доклад о текущей социально-экономической ситуации в регионе, сообщает пресс-служба Кремля.

Цыбульский намерен бороться за пост главы региона на выборах, которые пройдут в сентябре. Всего в избирательной гонке за пост губернатора Архангельской области примут участие шесть зарегистрированных кандидатов. Период голосования установлен с 12 по 14 сентября.