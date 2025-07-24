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Регион
24 июля, 17:01

Путин в Северодвинске встретился с губернатором Архангельской области Цыбульским

Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Во время визита в Северодвинск президент России Владимир Путин встретился с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. Он представил главе государства доклад о текущей социально-экономической ситуации в регионе, сообщает пресс-служба Кремля.

Встреча Путина с губернатором Архангельской области. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Были затронуты темы поддержки участников специальной военной операции. Губернатор, в частности, сообщил президенту о запуске в регионе первой в стране цифровой платформы для сопровождения ветеранов СВО.

Цыбульский намерен бороться за пост главы региона на выборах, которые пройдут в сентябре. Всего в избирательной гонке за пост губернатора Архангельской области примут участие шесть зарегистрированных кандидатов. Период голосования установлен с 12 по 14 сентября.

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Как сообщал Life.ru, сегодня Владимир Путин посетил Архангельскую область. В рамках визита он провёл совещание, посвященное развитию подводных сил ВМФ, а также присутствовал на церемонии поднятия флага на атомном подводном крейсере «Князь Пожарский».
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Наталья Демьянова
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