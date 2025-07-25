Путин обсудил с Совбезом вопросы морской политики и безопасности на выборах

На встрече с членами Совбеза президент России Владимир Путин поставил задачи по повышению результативности морской политики страны и обеспечению надёжной безопасности в ходе Единого дня голосования. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Фрагмент совещания Путина с членами Совбеза. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«У нас сегодня два вопроса. Один касается вопроса в повышении эффективности национальной морской политики. Докладывать будет Николай Платонович Патрушев», — отметил Путин, открывая мероприятие по видеосвязи.

Также российский лидер поручил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву доложить о мерах по обеспечению общественной безопасности в преддверии Единого дня голосования в сентябре.