Путин обсудил с Совбезом вопросы морской политики и безопасности на выборах
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На встрече с членами Совбеза президент России Владимир Путин поставил задачи по повышению результативности морской политики страны и обеспечению надёжной безопасности в ходе Единого дня голосования. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Фрагмент совещания Путина с членами Совбеза. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«У нас сегодня два вопроса. Один касается вопроса в повышении эффективности национальной морской политики. Докладывать будет Николай Платонович Патрушев», — отметил Путин, открывая мероприятие по видеосвязи.
Также российский лидер поручил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву доложить о мерах по обеспечению общественной безопасности в преддверии Единого дня голосования в сентябре.
Напомним, в Единый день голосования 14 сентября 2025 года в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы глав 21 субъекта. В июне уже стартовала масштабная программа подготовки общественных наблюдателей к ЕДГ.