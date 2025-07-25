Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июля, 14:14

Путин обсудил с Совбезом вопросы морской политики и безопасности на выборах

Обложка © kremlin.ru

Обложка © kremlin.ru

На встрече с членами Совбеза президент России Владимир Путин поставил задачи по повышению результативности морской политики страны и обеспечению надёжной безопасности в ходе Единого дня голосования. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Фрагмент совещания Путина с членами Совбеза. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«У нас сегодня два вопроса. Один касается вопроса в повышении эффективности национальной морской политики. Докладывать будет Николай Платонович Патрушев», — отметил Путин, открывая мероприятие по видеосвязи.

Также российский лидер поручил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву доложить о мерах по обеспечению общественной безопасности в преддверии Единого дня голосования в сентябре.

Матвиенко спрогнозировала смену более 30 сенаторов по итогам выборов
Матвиенко спрогнозировала смену более 30 сенаторов по итогам выборов

Напомним, в Единый день голосования 14 сентября 2025 года в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы глав 21 субъекта. В июне уже стартовала масштабная программа подготовки общественных наблюдателей к ЕДГ.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Путин
  • Совбез РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar