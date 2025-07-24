Матвиенко спрогнозировала смену более 30 сенаторов по итогам выборов

«У нас [в сентябре] 21 избирательная кампания по выборам глав регионов и 11 выборов региональных парламентов. То есть, 32 сенатора в зоне риска. Получат ли они переподтверждение от делегирующих по Конституции РФ — от губернатора или от регионального парламента — либо будет замена. Как вы хорошо уже знаете, это абсолютно прерогатива губернатора принимать решение — сохранить действующего сенатора или его заменить, и также это прерогатива регионального парламента», — сказала Матвиенко в ходе пресс-конференции.