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Регион
24 июля, 13:29

Матвиенко спрогнозировала смену более 30 сенаторов по итогам выборов

Матвиенко: 32 сенатора попадают в зону риска по вопросу переназначения

Обложка © ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов

Обложка © ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов

В Совете Федерации ожидаются изменения в составе после сентябрьских региональных выборов. Валентина Матвиенко, председатель верхней палаты парламента, заявила, что 32 сенатора могут не сохранить свои места.

«У нас [в сентябре] 21 избирательная кампания по выборам глав регионов и 11 выборов региональных парламентов. То есть, 32 сенатора в зоне риска. Получат ли они переподтверждение от делегирующих по Конституции РФ — от губернатора или от регионального парламента — либо будет замена. Как вы хорошо уже знаете, это абсолютно прерогатива губернатора принимать решение — сохранить действующего сенатора или его заменить, и также это прерогатива регионального парламента», — сказала Матвиенко в ходе пресс-конференции.

Практика последних выборов, по словам Матвиенко, демонстрирует сменяемость сенаторов на уровне 30-50%. Она назвала подобную тенденцию «очень хорошей», так как она обеспечивает поэтапную ротацию и приток новых, энергичных людей со свежими идеями.

Председатель Совфеда подтвердила, что и в этот раз произойдёт обновление состава, в том числе среди видных политиков, поскольку развитие требует постоянных изменений. Окончательные результаты станут известны после единого дня голосования, назначенного на 14 сентября.

ЦИК: Единый день голосования в 2025 году пройдёт в 81 регионе России
ЦИК: Единый день голосования в 2025 году пройдёт в 81 регионе России

Напомним, в Единый день голосования 14 сентября 2025 года в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы глав 21 субъекта. В июне уже стартовала масштабная программа подготовки общественных наблюдателей к ЕДГ. Начало межрегиональных семинаров положено в Уфе, Казани, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Пятигорске и Нижнем Новгороде.

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Мария Любицкая
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