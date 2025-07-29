Путин на встрече с Грефом призвал банки не усугублять ипотеку дополнительными платами

Президент России Владимир Путин встретился с руководителем Сбербанка Германом Грефом для обсуждения результатов работы финансовой организации за предыдущий период и текущих приоритетов, особое внимание уделяя вопросам ипотечного кредитования.

Путин встретился с председателем правления ПАО «Сбербанк» Германом Грефом. Видео © Кремль

Глава Сбербанка выразил обеспокоенность положением дел в сфере выдачи ипотечных займов, отметив, что жёсткое государственное регулирование делает такие кредиты невыгодными для банков. Согласно его заявлению, некоторые программы субсидирования делают ипотеку практически безубыточной или вовсе нерентабельной для кредитных организаций. Несмотря на это, Сбербанк готов поддерживать рынок недвижимости, продолжая предоставление ипотечных продуктов, даже несмотря на низкую маржу прибыли.

Путин, в свою очередь, подчеркнул важность защиты прав российских граждан при получении ипотеки. Он рекомендовал банкам избегать введения скрытых платежей и условий, увеличивающих финансовые обязательства заёмщиков. Глава государства обратил внимание на снижение объёмов ипотечного кредитования и связал это с излишне жесткой системой нормативов, предложив финансовым институтам действовать ответственно и прозрачно, минимизируя дополнительные расходы граждан.

«Главное, чтобы сами банки при выдаче ипотеки не усугубляли бы ситуацию, не вводили бы дополнительных малоизвестных для граждан элементов, связанных с дополнительными тратами», — подчеркнул Путин.