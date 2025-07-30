«Наконец-то это свершилось»: Чадов прокомментировал выигранное дело у продюсера Боева

Актёр Алексей Чадов призвал россиян защищать свои права. Таким образом он прокомментировал Life.ru выигранное дело в суде против своего бывшего друга Максима Боева, который должен ему выплатить 74 миллиона рублей.

Алексей Чадов прокомментировал решение суда. Видео © Life.ru

«Наконец-то это свершилось. Эти полтора года невероятного труда. Я вот хочу сказать, что, друзья, справедливость есть. Просто защищайте свои права», — сказал он.

Он признался, что искренне верил в свою победу, поскольку сторона Боева не смогла представить в суде никаких доказательств. Артист также поблагодарил своих родных, которые беспокоились и поддерживали его в этот непростой момент, а также выразил благодарность команде адвокатов и юристов. Исход дела он планирует отмечать по-семейному на Алтае.