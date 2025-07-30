«Наконец-то это свершилось»: Чадов прокомментировал выигранное дело у продюсера Боева
Алексей Чадов верил, что сможет выиграть в суде у продюсера Максима Боева
Алексей Чадов прокомментировал решение суда. Обложка © Life.ru
Актёр Алексей Чадов призвал россиян защищать свои права. Таким образом он прокомментировал Life.ru выигранное дело в суде против своего бывшего друга Максима Боева, который должен ему выплатить 74 миллиона рублей.
Алексей Чадов прокомментировал решение суда. Видео © Life.ru
«Наконец-то это свершилось. Эти полтора года невероятного труда. Я вот хочу сказать, что, друзья, справедливость есть. Просто защищайте свои права», — сказал он.
Он признался, что искренне верил в свою победу, поскольку сторона Боева не смогла представить в суде никаких доказательств. Артист также поблагодарил своих родных, которые беспокоились и поддерживали его в этот непростой момент, а также выразил благодарность команде адвокатов и юристов. Исход дела он планирует отмечать по-семейному на Алтае.
Напомним, что в конце марта широкая общественность узнала о судебных разбирательствах между Алексеем Чадовым и Максимом Боевым. В 2021 году Чадов и Боев начали работу над фильмом, за производство которого отвечала компания, принадлежащая жене Боева. Прибыль договорились поделить пополам, подписав соответствующее соглашение. Когда картина вышла на большие экраны и собрала в прокате практически 300 миллионов рублей, то Чадов не получил ни копейки, а вместо денег ему поступила повестка в суд. Боевы требовали расторжения партнёрского договора. По их словам, актёр привлёк недостаточно инвесторских средств в проект. Чадов подал ответный иск.