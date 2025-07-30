В секретной комнате для сжигания документов ФБР нашло доказательства фабрикации дела о вмешательстве РФ

Федеральное бюро расследований (ФБР) США обнаружило секретные документы, относящиеся к расследованию якобы вмешательства России в выборы в Соединённых Штатах в 2016 году. Как телеканал Fox News, ссылаясь на свои источники, документы готовились к уничтожению.

По данным канала, тысячи документов хранились в мешках, предназначенных для утилизации, в закрытом помещении штаб-квартиры ФБР в Вашингтоне. Среди них оказалось дополнение к докладу бывшего спецпрокурора Джона Дарема, который в 2023 году пришёл к выводу, что ведомство действовало нетипично при расследовании возможных связей Дональда Трампа с Россией. В этом дополнении, как утверждается, содержатся сведения о том, что американская разведка заранее получила от зарубежных источников информацию о роли ФБР в продвижении версии о контактах Трампа с Москвой.

Fox News также сообщает, что ФБР совместно с ЦРУ, аппаратом директора национальной разведки, Министерством юстиции и АНБ работает над рассекречиванием документа. После завершения этой процедуры он будет передан в юридический комитет Сената США, который планирует обнародовать его содержимое.

2 июля газета New York Post опубликовала отчёт Директората анализа ЦРУ, где говорится о многочисленных нарушениях в подготовке доклада о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года. Согласно документу, расследование могло быть политически мотивированным. В частности, отмечается, что по инициативе экс-главы ФБР Джона Бреннана в отчёт включили так называемое «досье Стила», содержащее недостоверные данные о сотрудничестве Трампа с Россией. Этот документ, подготовленный компанией Fusion GPS и бывшим британским разведчиком Кристофером Стилом, активно использовался американскими СМИ во время предвыборной кампании. Бреннан, вопреки возражениям сотрудников спецслужб, настоял на его включении в итоговый доклад, хотя позднее отрицал это на закрытых заседаниях Конгресса.