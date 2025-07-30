«Что говорят уехавшие – это их проблемы»: Юрий Антонов вступился за Пахмутову после слов Макаревича*

Композитор Александра Пахмутова — выдающийся деятель и человек. Об этом заявил народный артист России Юрий Антонов, комментируя высказывание лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича*, который критически высказался о позднем творчестве 95-летней народной артистки СССР.

«Я не общался с Андреем Макаревичем* много лет. Даже не хочу говорить об этом человеке. Лично я творчество Александры Николаевны оцениваю положительно. Она выдающийся деятель и человек! А что там говорят уехавшие – это их проблемы. Даже вникать в это не хочется», — приводит слова Антонова «Абзац».

Музыкант отметил, что в жизни есть вещи намного важнее.

Напомним, ранее Макаревич* раскритиковал творчество Александры Пахмутовой, назвав её не очень хорошим композитором. Уехавший в Израиль иноагент заявил, что чувствовал неловкость, когда отказывался исполнять написанные для современных групп произведения Пахмутовой.

Пахмутова является автором более четырёхсот произведений. Большая часть создана совместно с её супругом, поэтом Николаем Добронравовым. В число самых знаменитых входят «Нежность», «Надежда», «Птица счастья», «Беловежская Пуща», «Команда молодости нашей», «Трус не играет в хоккей» и многие другие.