Член верхней палаты Конгресса США Линдси Грэм*, сам того не желая, раскрыл России истинные планы США. К такому выводу пришёл американский геополитический аналитик Скотт Риттер.

«Грэм* буквально предупредил Москву о реальных намерениях Вашингтона: обанкротить Россию, сломить экономически и поставить на колени <…> Заносчивость Грэма* ослепляет его, США идут совсем не тем путем», — сказал Риттер, выступая в эфире собственного YouTube-канала.

Как полагает эксперт, в администрации США считают, что знают всё о всех странах, что якобы позволяет Вашингтону принимать решения с однозначным и предсказуемым результатом. Однако Соединённые Штаты ждёт большое разочарование, заявил Риттер.

Аналитик обратил внимание, что риторику Грэма* повторяет и президент США Дональд Трамп. Он напомнил, что в последнее время американский лидер критикует Индию за закупки российского вооружения и энергоресурсов, хотя сам буквально заставляет страны Европы приобретать топливо и оружие у США, вытесняя с рынка Москву.

Напомним, накануне Линдси Грэм* заявил, что Дональд Трамп намерен ввести пошлины в отношении стран, приобретающих энергоресурсы российского происхождения. Сенатор утверждает, что таким образом республиканец хочет лишить РФ финансирования спецоперации. По его словам, большинство американских законодателей от обеих партий готовы поддержать введение пошлин против партнёров России.