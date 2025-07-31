Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) привлекло иностранных наёмников к обороне Темировки в Запорожской области. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на командира роты группировки войск «Восток» с позывным Север.

Как рассказал военный, в ходе операции по освобождению населённого пункта были получены радиоперехваты, из которых следует, что в рядах противника присутствовали мобилизованные в ВСУ украинцы, бойцы из нацистских подразделений и иностранные боевики.

Собеседник агентства добавил, что при штурме Темировки одной из главных целей для российских военных была американская БМП Bradley. Наступательные действия велись в тёмное время суток. Бойцы Вооружённых сил Российской Федерации использовали антидроновое пончо и передвигались небольшими группами.

«Штурмовые группы вели, в основном, ночью с использованием антидроновых одеял, пончо мелкими группами по 2-3 человека. С рассветом начинали штурмовые действия на объект атаки, тем самым создавали эффект неожиданности», — рассказал боец.

По его словам, освобождаемый населённый пункт был сильно укреплен противником. Продвижение российских подразделений затрудняли противотанковые рвы и колючая проволока.