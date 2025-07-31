«Не предупреждая, ворвались»: Свидетель рассказал о зверствах ВСУ в Селидово
РИАН: В Селидово боевики ВСУ расстреляли местных жителей и домашних питомцев
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В городе Селидово в ДНР до прихода российских войск украинские боевики расстреляли местных жителей и их домашних питомцев. Об этом РИА «Новости» рассказал местный житель Юрий Яцюта.
«Лично знал семью Копыловых. Рома, его сын, жил по этой же улице, последний дом слева. Такая же участь: не предупреждая, ворвались, только ещё в колодец сбросили», — поделился он.
По словам свидетеля, после военные ВСУ добрались до Олега, который держал немецких овчарок, и застрелили его, оставив украинский паспорт на груди. Тело мужчины пролежало на улице примерно три недели, пока соседи не похоронили его. Также были убиты собаки, которых содержал мужчина.
Ранее в Ростовской области возник пожар на лесопосадке после атаки БПЛА ВСУ. Беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины были сбиты над территорией Чертковского, Верхнедонского, Шолоховского, Кашарского и Дубовского районов. Падение обломков вызвало возгорание в лесопосадке около трассы М-4 «Дон».