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Регион
31 июля, 03:44

«Не предупреждая, ворвались»: Свидетель рассказал о зверствах ВСУ в Селидово

РИАН: В Селидово боевики ВСУ расстреляли местных жителей и домашних питомцев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

В городе Селидово в ДНР до прихода российских войск украинские боевики расстреляли местных жителей и их домашних питомцев. Об этом РИА «Новости» рассказал местный житель Юрий Яцюта.

«Лично знал семью Копыловых. Рома, его сын, жил по этой же улице, последний дом слева. Такая же участь: не предупреждая, ворвались, только ещё в колодец сбросили», — поделился он.

По словам свидетеля, после военные ВСУ добрались до Олега, который держал немецких овчарок, и застрелили его, оставив украинский паспорт на груди. Тело мужчины пролежало на улице примерно три недели, пока соседи не похоронили его. Также были убиты собаки, которых содержал мужчина.

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Тимур Хингеев
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