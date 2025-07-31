Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 июля, 07:26

На Урале тренер по карате инсценировал аварию, чтобы скрыть убийство жены

Ural Mash: На Урале мужчина инсценировал ДТП, чтобы скрыть убийство супруги

Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Свердловской области

Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Свердловской области

В Берёзовском Свердловской области тренера по карате подозревают в убийстве собственной жены. Он мог инсценировать ДТП, чтобы скрыть преступление, пишет телеграм-канал Ural Mash.

Супруги из Свердловской области. Фото © Telegram / Ural Mash

Супруги из Свердловской области. Фото © Telegram / Ural Mash

Изначально сообщалось, что 28 июля Андрей и Алёна Папст попали в аварию, когда их Nissan Leaf врезался в столб. Девушка погибла от полученных травм, в то время как её супругу повезло выжить. Однако расследование привело к неожиданному повороту: по версии следствия, Алёна была мертва уже в момент аварии, а на её теле обнаружились признаки удушения. Мужчину арестовали на два месяца. У пары остались двое детей.

Россиянка притворилась мёртвой, чтобы не погибнуть от рук мужа-ревнивца
Россиянка притворилась мёртвой, чтобы не погибнуть от рук мужа-ревнивца

Ранее ужасающее происшествие потрясло посёлок Комсомольское под Симферополем в Крыму. Мужчина совершил убийство своей жены, выстрелив в неё, а затем свёл счёты с собственной жизнью.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar