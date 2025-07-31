На Урале тренер по карате инсценировал аварию, чтобы скрыть убийство жены
Ural Mash: На Урале мужчина инсценировал ДТП, чтобы скрыть убийство супруги
Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Свердловской области
В Берёзовском Свердловской области тренера по карате подозревают в убийстве собственной жены. Он мог инсценировать ДТП, чтобы скрыть преступление, пишет телеграм-канал Ural Mash.
Супруги из Свердловской области. Фото © Telegram / Ural Mash
Изначально сообщалось, что 28 июля Андрей и Алёна Папст попали в аварию, когда их Nissan Leaf врезался в столб. Девушка погибла от полученных травм, в то время как её супругу повезло выжить. Однако расследование привело к неожиданному повороту: по версии следствия, Алёна была мертва уже в момент аварии, а на её теле обнаружились признаки удушения. Мужчину арестовали на два месяца. У пары остались двое детей.
Ранее ужасающее происшествие потрясло посёлок Комсомольское под Симферополем в Крыму. Мужчина совершил убийство своей жены, выстрелив в неё, а затем свёл счёты с собственной жизнью.