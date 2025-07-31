На Урале тренер по карате инсценировал аварию, чтобы скрыть убийство жены

Изначально сообщалось, что 28 июля Андрей и Алёна Папст попали в аварию, когда их Nissan Leaf врезался в столб. Девушка погибла от полученных травм, в то время как её супругу повезло выжить. Однако расследование привело к неожиданному повороту: по версии следствия, Алёна была мертва уже в момент аварии, а на её теле обнаружились признаки удушения. Мужчину арестовали на два месяца. У пары остались двое детей.