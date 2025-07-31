За пропаганду ЛГБТ* оштрафован бывший депутат Госдумы Баранников

Мосгорсуд признал бывшего депутата Госдумы Александра Баранникова виновным в пропаганде ЛГБТ* через соцсети и назначил ему административный штраф. Как говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС документах, сам он своей вины не признал и пытался обжаловать решение.

«Баранникова Александра Евгеньевича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений в интернете — прим. Life.ru), и назначить ему наказание в виде административного штрафа», — говорится в документах.

Речь идёт о размещённой в Интернете анкете для знакомств с фотографией бывшего парламентария. По версии суда, пост формировал привлекательность нетрадиционных сексуальных отношений, что и стало основанием для наказания. Баранников отрицал вину, заявлял об истечении сроков привлечения и о том, что доказательств принадлежности страницы у полиции нет. Однако правоохранители из Центра по противодействию экстремизму установили личность по фотографиям и совпадающим персональным данным. Размер штрафа в документах не уточняется, но статья предусматривает до 200 тысяч рублей.

Ранее бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков получил 17 лет колонии строгого режима за коррупцию. Суд признал его виновным в мошенничестве и взяточничестве в период с 2018 по 2021 год, когда он занимал пост первого заместителя председателя регионального правительства. Греков систематически брал взятки от предпринимателей за помощь в заключении контрактов на поставку медицинского оборудования.