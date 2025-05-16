Экс-вице-губернатора Рязанской области Грекова приговорили к 17 годам колонии

Бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков приговорён к 17 годам колонии строгого режима за коррупционные преступления. Советский районный суд Рязани вынес обвинительный приговор по делу о мошенничестве и получении взяток, рассмотренному в особом порядке благодаря заключённому досудебному соглашению о сотрудничестве.

Следствие установило, что в период с 2018 по 2021 год, занимая должность первого заместителя председателя правительства региона, Греков систематически получал взятки от предпринимателей за содействие в заключении государственных контрактов на поставки медицинского оборудования. В коррупционной схеме также участвовала бывший заместитель министра здравоохранения области Ирина Петина, которая была арестована вместе с Грековым в июле 2023 года.

Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме и завершилось признанием подсудимого виновным по шести эпизодам получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и мошенничеству в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Примечательно, что показания Грекова стали основанием для возбуждения уголовного дела против бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова, арестованного в декабре 2022 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.