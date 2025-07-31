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Регион
31 июля, 08:38

В Ленобласти пьяная мать забыла коляску с дочерью на улице и ушла домой

В Ленобласти возбудили уголовное дело против матери, забывшей дочь в коляске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bordovski Yauheni

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bordovski Yauheni

В ночь на 29 июля в полицию Киришского района Ленинградской области сообщили, что возле одного из домов на улице Строителей обнаружена детская коляска с маленькой девочкой примерно двух лет. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов передали ребёнка медикам, а на мать малышки в итоге завели уголовное дело. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Девочку в коляске оставила 30-летняя местная жительница. Через несколько часов женщина сама пришла в отделение полиции и написала заявление о пропаже дочери. По её словам, она вышла на прогулку с ребёнком пьяной, а возвращаясь домой, совершенно забыла о малышке.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». В настоящий момент правоохранители решают вопрос о мере пресечения. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс и стала поводом для обсуждения ответственности родителей за безопасность детей.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в центре столицы на детскую коляску рухнуло дерево. Это случилось в Большом Рогожском переулке, у дома номер 17. По предварительным данным, ребёнок остался жив. Осмотреть место приехали сотрудники МЧС.

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Владимир Озеров
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