В Ленобласти пьяная мать забыла коляску с дочерью на улице и ушла домой

В ночь на 29 июля в полицию Киришского района Ленинградской области сообщили, что возле одного из домов на улице Строителей обнаружена детская коляска с маленькой девочкой примерно двух лет. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов передали ребёнка медикам, а на мать малышки в итоге завели уголовное дело. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Девочку в коляске оставила 30-летняя местная жительница. Через несколько часов женщина сама пришла в отделение полиции и написала заявление о пропаже дочери. По её словам, она вышла на прогулку с ребёнком пьяной, а возвращаясь домой, совершенно забыла о малышке.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». В настоящий момент правоохранители решают вопрос о мере пресечения. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс и стала поводом для обсуждения ответственности родителей за безопасность детей.