Женщина увидела знак в соцсетях и стала миллионершей

Жительница небольшого города Веллингтон в Австралии неожиданно сорвала большой куш в национальной лотерее. Она оказалась одной из семерых счастливчиков, выигравших около 4,2 млн австралийских долларов, что эквивалентно примерно 225 млн российских рублей, сообщает 7news.com.

Узнав радостную новость по телефону, женщина тут же поделилась ею с мужем. Победительница отметила, что ранее видела странное видео в социальной сети, которое сначала показалось ей несерьёзным, однако теперь воспринимается как предвестник удачи: в нём говорилось, что она получит кругленькую сумму, если досмотрит ролик до конца.

На выигранные деньги австралийка собирается расплатиться с ипотекой и автокредитом. Интересно, что магазинчик, где была приобретена победная лотерея, оказался настоящим счастливым местом — это уже девятая крупная победа за последние тридцать лет.