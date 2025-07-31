Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 июля, 08:52

Женщина увидела знак в соцсетях и стала миллионершей

Жительница Австралии выиграла 225 миллионов рублей благодаря знаку в соцсетях

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Жительница небольшого города Веллингтон в Австралии неожиданно сорвала большой куш в национальной лотерее. Она оказалась одной из семерых счастливчиков, выигравших около 4,2 млн австралийских долларов, что эквивалентно примерно 225 млн российских рублей, сообщает 7news.com.

Узнав радостную новость по телефону, женщина тут же поделилась ею с мужем. Победительница отметила, что ранее видела странное видео в социальной сети, которое сначала показалось ей несерьёзным, однако теперь воспринимается как предвестник удачи: в нём говорилось, что она получит кругленькую сумму, если досмотрит ролик до конца.

На выигранные деньги австралийка собирается расплатиться с ипотекой и автокредитом. Интересно, что магазинчик, где была приобретена победная лотерея, оказался настоящим счастливым местом — это уже девятая крупная победа за последние тридцать лет.

Отсидевший 30 лет мужчина выиграл рекордную сумму в лотерею и рискует попасть за решётку снова
Отсидевший 30 лет мужчина выиграл рекордную сумму в лотерею и рискует попасть за решётку снова

Ранее житель Тамбовской области Арсен Мамиконян, заведующий хозяйством в местной школе, стал обладателем внушительного денежного приза — свыше 307 миллионов рублей. Мужчина выиграл эту сумму в лотерее в конце июня и уже решил, на что потратит деньги.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar