Обрезала и выбрила: Пермячка отсудила 90 тысяч за испорченную прическу

В Перми девушка обратилась в салон за модным окрашиванием, но вместо эффекта шатуш — плавный переход от тёмных корней к светлым кончикам — получила выбритый затылок и спутанные волосы. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, суд обязал мастера выплатить компенсацию.

Процедура заняла девять часов, но результат оказался далёк от желаемого: волосы спутались и напоминали клочок. Парикмахер в панике отрезала повреждённые пряди и выбрела клиентке затылок. Девушка, не выдержав потрясения, обратилась в суд и потребовала почти миллион рублей. В итоге суд постановил: мастер должна выплатить клиентке 90 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и ещё 45 тысяч — в качестве штрафа.