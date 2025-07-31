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Регион
31 июля, 09:11

Обрезала и выбрила: Пермячка отсудила 90 тысяч за испорченную прическу

SHOT ПРОВЕРКА: Жительница Перми отсудила 90 тыс. за неудачную стрижку в салоне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Estrada Anton

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Estrada Anton

В Перми девушка обратилась в салон за модным окрашиванием, но вместо эффекта шатуш — плавный переход от тёмных корней к светлым кончикам — получила выбритый затылок и спутанные волосы. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, суд обязал мастера выплатить компенсацию.

Процедура заняла девять часов, но результат оказался далёк от желаемого: волосы спутались и напоминали клочок. Парикмахер в панике отрезала повреждённые пряди и выбрела клиентке затылок. Девушка, не выдержав потрясения, обратилась в суд и потребовала почти миллион рублей. В итоге суд постановил: мастер должна выплатить клиентке 90 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и ещё 45 тысяч — в качестве штрафа.

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Ранее психолог Александр Шахов отсудил миллион рублей у миграционного консультанта Сергея Беседина за срыв сделки по оформлению итальянского гражданства. Однако вскоре после решения суда ответчик скончался, и деньги Шахову вернуть не удалось. Конфликт начался после того, как Шахов передал миллион рублей в качестве аванса, но позже отказался от услуг.

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Милена Скрипальщикова
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