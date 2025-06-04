Известный психолог Александр Шахов отсудил миллион рублей у мертвеца

Психолог Александр Шахов выиграл судебный процесс против миграционного консультанта Сергея Беседина, получив один миллион рублей. Однако вернуть деньги ему не удастся, так как ответчик скончался вскоре после вынесения решения суда, сообщает «Постньюс».

В мае 2024 года психолог подписал контракт с консультантом на оформление итальянского гражданства стоимостью €105 тыс. Шахов внёс аванс в размере одного миллиона рублей, но через месяц решил отказаться от услуг и потребовал средства обратно. Беседин утверждал, что уже потратил 733 тысячи рублей на подготовку документов и предлагал вернуть лишь часть суммы. Суд не учёл переписку, скриншоты по переводу криптовалюты, договор и квитанцию об оплате, посчитав эти доказательства недостаточными.

В январе 2025 года Арбитражный суд Якутии постановил взыскать с Беседина миллион рублей основного долга, а также проценты и судебные издержки. Консультант подал апелляцию в Четвёртый арбитражный апелляционный суд Читы, но снова проиграл. Уже после его смерти суд вынес решение в пользу психолога. Известно, что к моменту начала судебного разбирательства Беседин долгое время страдал от серьёзной болезни. Консалтинговая компания умершего закрылась, ИП — ликвидировано, а детей и близких родственников у Беседина нет.

«Даже выиграв суд, истец может остаться без компенсации, если у ответчика нет ликвидных активов», — заключил уголовный юрист Иван Никифоров.