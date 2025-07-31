Верховный суд признал право на самооборону при нападении с резиновыми дубинками

Верховный суд РФ поставил точку в споре о действиях человека, который защищает себя от злоумышленника, вооружённого резиновой дубинкой. Раньше судебные инстанции признавали виновным лицо, которое наносило удары ножом, защищаясь от дубинки. Такие действия квалифицировались как покушение на убийство. Однако теперь защиту с ножом признали необходимыми мерами самообороны.

Такое решение было принято после рассмотрения дела мужчины, в дом которого ворвались двое преступников с дубинками. В качестве защиты он применил нож. Нижестоящие суды сочли, что мужчина превысил пределы допустимой самообороны, поскольку удар оказался смертельным для одного из нападавших, а второй пострадал от серьёзных ранений. Однако Верховный суд обратил внимание на опасные обстоятельства произошедшего.

«Потерпевшие, ворвавшиеся в квартиру, вели себя дерзко, провоцировали конфликт и применили резиновую дубинку. Это свидетельствует о наличии общественно опасного посягательства», — цитирует Судебную коллегию ТАСС.