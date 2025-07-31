Япония требует от России вернуть подаренный почти 25 лет назад экспонат. Ответ не заставил себя ждать
МИД сделал представление Японии из-за просьбы вернуть подаренный России экспонат
Макет «Кинкакудзи – Золотой павильон». Обложка © Сахалинская областная универсальная научная библиотека
Российская сторона передала представление посольству Японии в Москве. Причиной стала просьба генерального консульства Токио в Южно-Сахалинске вернуть макет «Кинкакудзи – Золотой павильон», сообщили в МИД России.
«Едва ли подобный запрос способствует созданию благоприятного информационного фона вокруг деятельности японского Генконсульства, равно как и реабилитации некогда позитивного имиджа страны восходящего солнца, утраченного в глазах сахалинцев и россиян в целом в результате недружественной политики официального Токио в отношении Российской Федерации», – говорится в заявлении ведомства.
Макет «Кинкакудзи — Золотой павильон» рассматривался как официальный подарок и экспонировался в библиотеке с 2001 года. В Министерстве выразили удивление в связи с неожиданным требованием японской стороны.
Ранее Россия выразила протест посольству Японии в связи с участием военнослужащих в учениях ВВС США, проведённых вблизи российских границ. Москва заявила, что, несмотря на заявленную цель усиления сдерживающего и ответного потенциала Вашингтона и Токио, в ходе учений звучали намёки на то, что их проведение обусловлено ростом оборонного потенциала РФ.