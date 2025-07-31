Япония требует от России вернуть подаренный почти 25 лет назад экспонат. Ответ не заставил себя ждать

Российская сторона передала представление посольству Японии в Москве. Причиной стала просьба генерального консульства Токио в Южно-Сахалинске вернуть макет «Кинкакудзи – Золотой павильон», сообщили в МИД России.

«Едва ли подобный запрос способствует созданию благоприятного информационного фона вокруг деятельности японского Генконсульства, равно как и реабилитации некогда позитивного имиджа страны восходящего солнца, утраченного в глазах сахалинцев и россиян в целом в результате недружественной политики официального Токио в отношении Российской Федерации», – говорится в заявлении ведомства.

Макет «Кинкакудзи — Золотой павильон» рассматривался как официальный подарок и экспонировался в библиотеке с 2001 года. В Министерстве выразили удивление в связи с неожиданным требованием японской стороны.