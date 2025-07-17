МИД России выразил протест Японии из-за военных учений с США вблизи границ

«Россия считает подобную безответственную деятельность, имеющую все признаки подготовки к вооружённому конфликту, недопустимой» , — подчеркнули в МИД.

Чтобы не злить медведя: Минобороны Японии стёрло из «‎Белой книги» пункт о расплате России

Чтобы не злить медведя: Минобороны Японии стёрло из «‎Белой книги» пункт о расплате России

Ранее Россия закрыла генконсульство Польши в Калининграде. Это стало ответом на решение польских властей от 30 июня 2025 года аннулировать согласие на работу российского генконсульства в Кракове.