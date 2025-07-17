МИД России выразил протест Японии из-за военных учений с США вблизи границ
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Министерство иностранных дел России заявило, что российская сторона выразила решительный протест посольству Японии. Причиной стало участие японских военнослужащих в учениях ВВС США, проводимых в непосредственной близости от российских границ.
Представители ведомства отметили, что хотя заявленная цель учений заключалась в усилении возможностей Вашингтона и Токио по сдерживанию и реагированию, в ходе манёвров прозвучали явные намёки на то, что их проведение обусловлено ростом оборонного потенциала России.
«Россия считает подобную безответственную деятельность, имеющую все признаки подготовки к вооружённому конфликту, недопустимой», — подчеркнули в МИД.
С 9 июля по 4 августа проводятся учения американских вооруженных сил под названием Resolute Force Pacific. Часть этих учений развернётся на военных полигонах, расположенных вблизи дальневосточных рубежей России.
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