Чтобы не злить медведя: Минобороны Японии стёрло из «Белой книги» пункт о расплате России
Минобороны Японии убрало из доклада фразу о расплате РФ за конфликт на Украине
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В обновлённом варианте «Белой книги» Японии за 2025 решили не добавлять фразу о том, что продолжение поддержки Украины «Россию заплатить высокую цену».
«В дополнение к сильному сопротивлению самой Украины, мировое сообщество сплотилось и ввело сильные меры. Ситуация такова, что продолжение помощи Украине заставит Россию заплатить высокую цену», — было сказано в 550-страничном отчёте за прошлый год в разделе о конфликте.
В версии документа за текущий год эта фраза отсутствует, при этом текст остальной части отчёта повторяется без изменений. Новых комментариев или дополнений по теме конфликта не добавлено.
«Белая книга» — это ежегодный отчёт Министерства обороны Японии, в котором анализируется мировая обстановка и деятельность японских ВС за прошедший год. Первый подобный доклад был опубликован в 1970 году, а с 1976 года выходит регулярно. Стоит отметить, что документ не является стратегическим, но важность всё же имеет немалую.
Напомним, что в феврале этого года США не стали использовать формулировки «агрессор» в новом коммюнике G7 в отношении России в рамках украинского конфликта. Владимиру Зеленскому не нравится, что многие страны отказываются от такого ярлыка, поэтому он попытался уговорить американского президента называть РФ так, как это делают на Украине.