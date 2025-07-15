Чтобы не злить медведя: Минобороны Японии стёрло из «‎Белой книги» пункт о расплате России

В обновлённом варианте «Белой книги» Японии за 2025 решили не добавлять фразу о том, что продолжение поддержки Украины «Россию заплатить высокую цену».

«В дополнение к сильному сопротивлению самой Украины, мировое сообщество сплотилось и ввело сильные меры. Ситуация такова, что продолжение помощи Украине заставит Россию заплатить высокую цену», — было сказано в 550-страничном отчёте за прошлый год в разделе о конфликте.

В версии документа за текущий год эта фраза отсутствует, при этом текст остальной части отчёта повторяется без изменений. Новых комментариев или дополнений по теме конфликта не добавлено.