Россия закрывает консульство Польши в Калининграде
МИД РФ объявил о закрытии консульства Польши в Калининграде
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Россия, реагируя на закрытие генконсульства РФ в Кракове, с 29 августа 2025 года прекращает деятельность генконсульства Польши в Калининграде. Об этом сообщило Министерство иностранных дел РФ.
Внешнеполитическое ведомство России уведомило временного поверенного в делах Польши в РФ, что в ответ на решение польских властей от 30 июня 2025 года аннулировать согласие на работу российского генконсульства в Кракове Россия отзывает разрешение на функционирование польского консульства в Калининграде. В МИД подчеркнули, что этот шаг стал реакцией на необоснованные и недружественные действия Польши, направленные на сокращение российского консульского присутствия под надуманными предлогами.
Российская сторона заверила, что каждый недружественный шаг в отношении РФ будет встречать решительный и соразмерный ответ.
Напомним, в мае Польша решила прекратить работу российского Генерального консульства в Кракове и выслать трёх его сотрудников, объявив их персонами нон грата. В качестве причины в польском МИД указали, что российские спецслужбы якобы совершили «преступный акт диверсии против ТЦ на улице Марывильской в Варшаве». Однако политологи считают, что истинная причина закрытия — русофобская политика. Теперь в Польше осталось только одно генконсульство РФ — в Гданьске, а также консульский отдел посольства в Варшаве.