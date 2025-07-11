Россия закрывает консульство Польши в Калининграде

Россия, реагируя на закрытие генконсульства РФ в Кракове, с 29 августа 2025 года прекращает деятельность генконсульства Польши в Калининграде. Об этом сообщило Министерство иностранных дел РФ.

Внешнеполитическое ведомство России уведомило временного поверенного в делах Польши в РФ, что в ответ на решение польских властей от 30 июня 2025 года аннулировать согласие на работу российского генконсульства в Кракове Россия отзывает разрешение на функционирование польского консульства в Калининграде. В МИД подчеркнули, что этот шаг стал реакцией на необоснованные и недружественные действия Польши, направленные на сокращение российского консульского присутствия под надуманными предлогами.