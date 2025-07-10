Российский посол завершит работу в Польше

Посол России в Польше Сергей Андреев заканчивает свою работу в Варшаве в сентябре. Об этом сообщил источник РИА «Новости», знакомый с ситуацией.

«Ожидается, что посол Андреев завершит свою работу в Польше в сентябре», — рассказал собеседник агентства.