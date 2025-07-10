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10 июля, 09:28

Российский посол завершит работу в Польше

РИА «Новости»: Посол России в Польше Сергей Андреев уходит с поста в сентябре

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Remigiusz Gora

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Remigiusz Gora

Посол России в Польше Сергей Андреев заканчивает свою работу в Варшаве в сентябре. Об этом сообщил источник РИА «Новости», знакомый с ситуацией.

«Ожидается, что посол Андреев завершит свою работу в Польше в сентябре», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что после Андреева в Польшу приедет новый посол, но его имя пока не раскрыто. Сергей Андреев занимает должность посла с 2014 года.

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Напомним, ранее сообщалось, что Польша закрывает российское генконсульство в Кракове. Министр иностранных дел страны Радослав Сикорский отметил, что принял это решение на фоне обвинений российских спецслужб в якобы поджоге торгового центра в Варшаве в мае 2024 года. Также Польша объявила трёх дипломатов из консульства РФ в Кракове персонами нон грата. В МИД РФ пообещали дать адекватный ответ на враждебные шаги Варшавы.

Анастасия Никонорова
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