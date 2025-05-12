«Никаких доказательств»: Российский посол высказался о причине закрытия консульства РФ в Кракове

Польша не представила никаких доказательств, подтверждающих обвинения в адрес российских спецслужб в совершении диверсии, которые послужили причиной закрытия российского генконсульства в Кракове. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев.