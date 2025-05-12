«Никаких доказательств»: Российский посол высказался о причине закрытия консульства РФ в Кракове
Посол Андреев: Польша не смогла доказать причастность РФ к диверсии в ТЦ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Remigiusz Gora
Польша не представила никаких доказательств, подтверждающих обвинения в адрес российских спецслужб в совершении диверсии, которые послужили причиной закрытия российского генконсульства в Кракове. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев.
«Уже давным-давно нам никаких доказательств наших якобы зловредных действий не предъявляют, ограничиваясь «higly likely» — весьма вероятно», — сказал Андреев.
Напомним, что Польша прекращает работу российского Генерального консульства в Кракове и высылает трёх его сотрудников, объявив их персонами нон грата. В качестве причины в польском МИД указали, что российские спецслужбы якобы совершили «преступный акт диверсии против ТЦ на улице Марывильской в Варшаве». В ответ на эти действия Варшавы Министерство иностранных дел РФ пообещало принять ответные меры.