Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 мая, 15:59

«Никаких доказательств»: Российский посол высказался о причине закрытия консульства РФ в Кракове

Посол Андреев: Польша не смогла доказать причастность РФ к диверсии в ТЦ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Remigiusz Gora

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Remigiusz Gora

Польша не представила никаких доказательств, подтверждающих обвинения в адрес российских спецслужб в совершении диверсии, которые послужили причиной закрытия российского генконсульства в Кракове. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев.

«Уже давным-давно нам никаких доказательств наших якобы зловредных действий не предъявляют, ограничиваясь «higly likely» — весьма вероятно», — сказал Андреев.

В Литве задержали одного из подозреваемых в поджоге ТЦ в Варшаве
В Литве задержали одного из подозреваемых в поджоге ТЦ в Варшаве

Напомним, что Польша прекращает работу российского Генерального консульства в Кракове и высылает трёх его сотрудников, объявив их персонами нон грата. В качестве причины в польском МИД указали, что российские спецслужбы якобы совершили «преступный акт диверсии против ТЦ на улице Марывильской в Варшаве». В ответ на эти действия Варшавы Министерство иностранных дел РФ пообещало принять ответные меры.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar