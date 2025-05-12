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Регион
12 мая, 08:56

Захарова пообещала адекватный ответ на закрытие консульства РФ в Кракове

Захарова: РФ ответит на неадекватные шаги Польши по закрытию консульства в Кракове

Мария Захарова. Обложка © VK / МИД России

Мария Захарова. Обложка © VK / МИД России

Москва не оставит без ответа недружественный шаг Варшавы, связанный с закрытием российского генконсульства в Кракове. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что наша страна примет контрмеры в связи с этим решением. Она также отметила, что Польша намеренно разрушает отношения между странами, игнорируя интересы своих граждан и граждан РФ.

«Адекватный ответ на эти неадекватные шаги последует вскоре», — сказала дипломат в разговоре с журналистами.

Ранее сообщалось, что Польша закрывает российское генконсульство в Кракове. Министр иностранных дел страны Радослав Сикорский отметил, что принял это решение на фоне обвинений российских спецслужб в якобы поджоге торгового центра в Варшаве в мае 2024 года.

Киев позарился на здание бывшего российского генконсульства в Польше
Киев позарился на здание бывшего российского генконсульства в Польше
Наталья Демьянова
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