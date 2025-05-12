Захарова пообещала адекватный ответ на закрытие консульства РФ в Кракове

Москва не оставит без ответа недружественный шаг Варшавы, связанный с закрытием российского генконсульства в Кракове. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что наша страна примет контрмеры в связи с этим решением. Она также отметила, что Польша намеренно разрушает отношения между странами, игнорируя интересы своих граждан и граждан РФ.