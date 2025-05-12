Захарова пообещала адекватный ответ на закрытие консульства РФ в Кракове
Захарова: РФ ответит на неадекватные шаги Польши по закрытию консульства в Кракове
Мария Захарова. Обложка © VK / МИД России
Москва не оставит без ответа недружественный шаг Варшавы, связанный с закрытием российского генконсульства в Кракове. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что наша страна примет контрмеры в связи с этим решением. Она также отметила, что Польша намеренно разрушает отношения между странами, игнорируя интересы своих граждан и граждан РФ.
«Адекватный ответ на эти неадекватные шаги последует вскоре», — сказала дипломат в разговоре с журналистами.
Ранее сообщалось, что Польша закрывает российское генконсульство в Кракове. Министр иностранных дел страны Радослав Сикорский отметил, что принял это решение на фоне обвинений российских спецслужб в якобы поджоге торгового центра в Варшаве в мае 2024 года.