Власти Польши закроют Генконсульство России в Кракове

Власти Польши закрывают Генеральное консульство России в Кракове. Об этом сообщил глава МИД страны Радослав Сикорский.

На своей странице в соцсети X он написал, что Варшава решила отозвать разрешение на работу дипмиссии. В качестве причины Сикорский заявил, что российские спецслужбы якобы совершили «преступный акт диверсии против торгового центра на улице Марывильской».

«В связи с имеющимися доказательствами, подтверждающими участие российских спецслужб в диверсионном акте против торгового центра на улице Марывильской, я решил отозвать свое согласие на деятельность консульства Российской Федерации в Кракове», — заявил Сикорский.