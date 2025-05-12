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12 мая, 07:36

Власти Польши закроют Генконсульство России в Кракове

Глава МИД Польши Сикорский анонсировал закрытие Генконсульства России в Кракове

Здание МИД Польши. Фото © Wikipedia / Adrian Grycuk

Здание МИД Польши. Фото © Wikipedia / Adrian Grycuk

Власти Польши закрывают Генеральное консульство России в Кракове. Об этом сообщил глава МИД страны Радослав Сикорский.

На своей странице в соцсети X он написал, что Варшава решила отозвать разрешение на работу дипмиссии. В качестве причины Сикорский заявил, что российские спецслужбы якобы совершили «преступный акт диверсии против торгового центра на улице Марывильской».

«В связи с имеющимися доказательствами, подтверждающими участие российских спецслужб в диверсионном акте против торгового центра на улице Марывильской, я решил отозвать свое согласие на деятельность консульства Российской Федерации в Кракове», — заявил Сикорский.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на Западе привыкли во всём винить Россию. По его словам, это «общее заболевание». Так, представитель Кремля прокомментировал утечки секретных документов из Пентагона.

Киев позарился на здание бывшего российского генконсульства в Польше
Киев позарился на здание бывшего российского генконсульства в Польше

В прошлом году польские власти решили закрыть Генконсульство РФ в Познани. Сикорский тогда заявил, что пребывание его персонала на территории республики нежелательно. В ответ Россия закрыла представительство Польши в Петербурге.

Никита Никонов
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