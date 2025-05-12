Власти Польши закроют Генконсульство России в Кракове
Глава МИД Польши Сикорский анонсировал закрытие Генконсульства России в Кракове
Здание МИД Польши. Фото © Wikipedia / Adrian Grycuk
Власти Польши закрывают Генеральное консульство России в Кракове. Об этом сообщил глава МИД страны Радослав Сикорский.
На своей странице в соцсети X он написал, что Варшава решила отозвать разрешение на работу дипмиссии. В качестве причины Сикорский заявил, что российские спецслужбы якобы совершили «преступный акт диверсии против торгового центра на улице Марывильской».
«В связи с имеющимися доказательствами, подтверждающими участие российских спецслужб в диверсионном акте против торгового центра на улице Марывильской, я решил отозвать свое согласие на деятельность консульства Российской Федерации в Кракове», — заявил Сикорский.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на Западе привыкли во всём винить Россию. По его словам, это «общее заболевание». Так, представитель Кремля прокомментировал утечки секретных документов из Пентагона.
В прошлом году польские власти решили закрыть Генконсульство РФ в Познани. Сикорский тогда заявил, что пребывание его персонала на территории республики нежелательно. В ответ Россия закрыла представительство Польши в Петербурге.