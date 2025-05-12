В Литве задержали одного из подозреваемых в поджоге ТЦ в Варшаве

Власти Литвы взяли под стражу подозреваемого в поджоге торгового центра в Варшаве. Об этом сообщил Пшемыслав Новак, представитель Национальной прокуратуры Польши.

«Прокурор представил одному такому человеку – Даниелю Б. — обвинения, который арестован в Литве. Этому же человеку литовские власти уже предъявили обвинение в поджоге магазина Икея в Вильнюсе», — сказал он в разговоре с журналистами.