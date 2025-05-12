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12 мая, 14:30

В Литве задержали одного из подозреваемых в поджоге ТЦ в Варшаве

Прокуратура Польши: В Литве задержан один из подозреваемых в поджоге ТЦ в Варшаве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Algimantas Barzdzius

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Algimantas Barzdzius

Власти Литвы взяли под стражу подозреваемого в поджоге торгового центра в Варшаве. Об этом сообщил Пшемыслав Новак, представитель Национальной прокуратуры Польши.

«Прокурор представил одному такому человеку – Даниелю Б. — обвинения, который арестован в Литве. Этому же человеку литовские власти уже предъявили обвинение в поджоге магазина Икея в Вильнюсе», — сказал он в разговоре с журналистами.

Новак отметил, что Польша обвиняет Россию в причастности к инциденту, и это обвинение было использовано как основание для закрытия российского консульства в Кракове.

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Напомним, что Польша прекращает работу российского Генерального консульства в Кракове и высылает трёх его сотрудников, объявив их персонами нон грата. В качестве причины в польском МИД указали, что российские спецслужбы якобы совершили «преступный акт диверсии против ТЦ на улице Марывильской в Варшаве». В ответ на эти действия Варшавы Министерство иностранных дел РФ пообещало принять ответные меры.

Наталья Демьянова
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