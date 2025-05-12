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12 мая, 12:53

В Кремле оценили решение Польши закрыть генконсульство РФ в Кракове

Песков: Польша выбрала враждебность, решив закрыть генконсульство в Кракове

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Решение Польши закрыть генеральное консульство России в Кракове, по мнению Кремля, усугубляет и без того напряжённые отношения между странами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал этот шаг Варшавы, назвав его составным звеном общей цепи, ведущей к дальнейшему ухудшению и без того находящихся в плачевном состоянии двусторонних отношений.

«Польша выбирает враждебность и недружественность по отношению к нам», — подытожил Песков.

Российского посла вызвали в МИД Польши
Российского посла вызвали в МИД Польши

Напомним, что Польша прекращает работу российского Генерального консульства в Кракове и высылает трёх его сотрудников, объявив их персонами нон грата. В качестве причины Сикорский указал, что российские спецслужбы якобы совершили «преступный акт диверсии против торгового центра на улице Марывильской». В ответ на эти действия Варшавы, Министерство иностранных дел России пообещало принять ответные меры.

Александр Юнашев
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