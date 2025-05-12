В Кремле оценили решение Польши закрыть генконсульство РФ в Кракове

Решение Польши закрыть генеральное консульство России в Кракове, по мнению Кремля, усугубляет и без того напряжённые отношения между странами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал этот шаг Варшавы, назвав его составным звеном общей цепи, ведущей к дальнейшему ухудшению и без того находящихся в плачевном состоянии двусторонних отношений.