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Регион
12 мая, 10:19

Польша объявила трёх дипломатов из консульства РФ в Кракове персонами нон грата

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lukasz Pawel Szczepanski

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lukasz Pawel Szczepanski

Польша объявила трёх российских дипломатов из генерального консульства в Кракове персонами нон грата. Об этом заявила замминистра польского МИД Хенрыка Мосциская-Дендыс.

«Дипломатические сотрудники генконсульства признаны лицами, чьё пребывание в нашей стране нежелательно», — сказала дипломат в ходе брифинга.

Ранее стало известно, что Польша закрывает российское генконсульство в Кракове. Министр иностранных дел страны Радослав Сикорский отметил, что принял это решение на фоне обвинений российских спецслужб в якобы поджоге торгового центра в Варшаве в мае 2024 года. В МИД РФ пообещали дать адекватный ответ на враждебные шаги Варшавы.

МИД Польши определил срок закрытия генконсульства РФ в Кракове
МИД Польши определил срок закрытия генконсульства РФ в Кракове
Наталья Демьянова
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