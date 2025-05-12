Польша объявила трёх дипломатов из консульства РФ в Кракове персонами нон грата

Польша объявила трёх российских дипломатов из генерального консульства в Кракове персонами нон грата. Об этом заявила замминистра польского МИД Хенрыка Мосциская-Дендыс.

Ранее стало известно, что Польша закрывает российское генконсульство в Кракове. Министр иностранных дел страны Радослав Сикорский отметил, что принял это решение на фоне обвинений российских спецслужб в якобы поджоге торгового центра в Варшаве в мае 2024 года. В МИД РФ пообещали дать адекватный ответ на враждебные шаги Варшавы.