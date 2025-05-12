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12 мая, 09:47

МИД Польши определил срок закрытия генконсульства РФ в Кракове

МИД Польши: Генконсульство РФ в Кракове должно быть закрыто в течение 30 дней

Обложка © Wikipedia / Adrian Grycuk

Обложка © Wikipedia / Adrian Grycuk

Генеральное консульство РФ в Кракове должно быть закрыто не позднее, чем через месяц. Об этом заявила заместитель главы польского МИД Хенрыка Мосьцицкая-Дендыс.

«Как в случае с [консульством в Познани], российской стороне назначен срок, обычно, это срок не менее, чем 30 дней на закрытие дипломатического учреждения», — сказала дипломат в ходе брифинга.

При этом она не стала называть конкретную дату закрытия российского консульства.

Ранее сообщалось, что Польша закрывает российское генконсульство в Кракове. Министр иностранных дел страны Радослав Сикорский отметил, что принял это решение на фоне обвинений российских спецслужб в якобы поджоге торгового центра в Варшаве в мае 2024 года. В МИД РФ пообещали дать адекватный ответ на враждебные шаги Варшавы.


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