МИД Польши определил срок закрытия генконсульства РФ в Кракове

Генеральное консульство РФ в Кракове должно быть закрыто не позднее, чем через месяц. Об этом заявила заместитель главы польского МИД Хенрыка Мосьцицкая-Дендыс.

«Как в случае с [консульством в Познани], российской стороне назначен срок, обычно, это срок не менее, чем 30 дней на закрытие дипломатического учреждения», — сказала дипломат в ходе брифинга.