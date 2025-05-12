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12 мая, 09:35

Вышли за рамки человечности: Украинские активисты устроили скандальные провокации в Польше на 9 Мая

Myśl Polska: Украинские активисты в Варшаве устроили эпатажные провокации 9 мая

Польша. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Damian Lugowski

Польша. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Damian Lugowski

Украинские активисты и их польские сторонники устроили на улицах польской столицы Варшавы шокирующие и эпатажные провокации 9 мая. Об этом сообщил редактор польского издания Myśl Polska.

Как говорится в публикации, демонстранты не только оскорбляли и мешали людям, пришедшим возложить цветы у памятников советским солдатам, но и установили «непристойную» инсталляцию возле кладбищенских ворот. Кроме того, они сопровождали свои действия громкой музыкой, ложились на землю, укрываясь испачканными красной краской простынями, а также разбрасывали «окровавленные» игрушки на асфальте.

«В то, что я наблюдал в течение двух часов, просто невозможно поверить», — отметил автор статьи.

При этом, по сообщению репортёра, полиция не пыталась предпринять каких-либо действия, чтобы остановить активистов. В публикации подчёркивается, что провокаторы вышли за рамки человечности.

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Ранее стало известно, что, по решению польских властей, прекращается деятельность Генерального консульства Российской Федерации в Кракове. Варшава отозвала разрешение на функционирование дипломатического представительства. В качестве основания для данного шага польская сторона заявила, что российские спецслужбы предположительно осуществили «преступный акт диверсии в отношении торгового центра по улице Марывильской».

Ольга Сливченко
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