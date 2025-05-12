Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 мая, 10:51

Российского посла вызвали в МИД Польши

Посла РФ пригласили в МИД Польши для передачи ноты о закрытии генконсульства

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mino Surkala

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mino Surkala

Замглавы МИД Польши Хенрыка Мосциская-Дендыс сообщила, что российский посол Сергей Андреев приглашён в министерство иностранных дел Польши в понедельник в 15:00 по местному времени (16:00 мск).

На повестке встречи с представителем российской дипмиссии будет стоять вопрос передачи ноты о закрытии генерального консульства в Кракове.

Напомним, что Польша закрывает российское генконсульство в Кракове. Министр иностранных дел страны Радослав Сикорский отметил, что принял это решение на фоне обвинений российских спецслужб в якобы поджоге торгового центра в Варшаве в мае 2024 года. Также Польша объявила трёх дипломатов из консульства РФ в Кракове персонами нон грата. В МИД РФ пообещали дать адекватный ответ на враждебные шаги Варшавы.

МИД Польши определил срок закрытия генконсульства РФ в Кракове
МИД Польши определил срок закрытия генконсульства РФ в Кракове
Оксана Попова
  • Новости
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar