Российского посла вызвали в МИД Польши
Посла РФ пригласили в МИД Польши для передачи ноты о закрытии генконсульства
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mino Surkala
Замглавы МИД Польши Хенрыка Мосциская-Дендыс сообщила, что российский посол Сергей Андреев приглашён в министерство иностранных дел Польши в понедельник в 15:00 по местному времени (16:00 мск).
На повестке встречи с представителем российской дипмиссии будет стоять вопрос передачи ноты о закрытии генерального консульства в Кракове.
Напомним, что Польша закрывает российское генконсульство в Кракове. Министр иностранных дел страны Радослав Сикорский отметил, что принял это решение на фоне обвинений российских спецслужб в якобы поджоге торгового центра в Варшаве в мае 2024 года. Также Польша объявила трёх дипломатов из консульства РФ в Кракове персонами нон грата. В МИД РФ пообещали дать адекватный ответ на враждебные шаги Варшавы.