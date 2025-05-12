Названы истинные причины закрытия генконсульства России в Польше

МИД Польши принял решение без предупреждения приостановить работу российского Генконсульства в Кракове как минимум на 30 дней. Этот шаг, обостряющий отношения с Россией, по мнению политолога Вадима Сипрова, не является чем-то из ряда вон выходящим, а лишь очередным проявлением последовательной антироссийской политики Варшавы. Об этом сообщает 360.ru.

Как отметил эксперт, польские власти хотят искоренить всё позитивное, что связывало Польшу и Россию, включая наследие времён Великой Отечественной войны. Такими действиями Варшава хочет угодить своим западным союзникам.

Еще один аспект этой линии – безоговорочная поддержка Киева. Польша, по словам политолога, закрывает глаза на действия украинских формирований, игнорирует даже болезненные исторические вопросы, такие как Волынская резня, при этом активно оказывая финансовую, гуманитарную и, главное, военную помощь. Именно через польскую территорию западные страны гонят львиную долю оружия для ВСУ.

Сипров подчеркнул, что русофобия — это и есть «идейный стержень» польской элиты. Сейчас эта тенденция усиливается, превращая Польшу, по мнению эксперта, в «ударный инструмент» Запада против России. Польша, как и любая страна имеет внутренние проблемы, но виновником всего этого выставляют именно РФ. Это такая стратегия.