Украина строит масштабные оборонительные рубежи, однако эти сооружения пока только вызывают вопросы. The Wall Street Journal сравнил эти постройки с французской линией Мажино времён Второй мировой войны, отметив, что в оборонительной линии есть значительные пробелы и она возводится неравномерно.

«Укрепления по-прежнему важны, но уже не так, как в последние два года», — приводит WSJ мнение австрийского военного аналитика Франца Штефана Гади.

По данным журналистов, украинские инженеры создали комплекс из противотанковых рвов, колючей проволоки и бетонных «зубов дракона», протянувшийся от Харьковской до Запорожской области. Оборонительная линия представляет собой сложный многослойный комплекс, включающий систему заграждений и минных полей, противотанковые рвы глубиной и шириной 4 метра, участки с бетонными противотанковыми пирамидами, а также разветвлённую сеть подземных бункеров и траншей.

В 2024 году на строительство было выделено 46 млрд гривен (1,1 млрд долларов), однако, как отмечает WSJ, на севере страны укрепления так и не были завершены, что позволило российским войскам прорвать оборону.

Ситуацию осложняют коррупционные скандалы. В конце июня украинские правоохранители задержали бывшего заместителя мэра Харькова Андрея Руденко по подозрению в хищении средств, выделенных на строительство укреплений. Общий ущерб оценивается в 5,4 млн гривен (130 тысяч долларов).