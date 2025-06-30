СМИ узнали о возведении ВСУ укреплений в зоне Чернобыльской АЭС

В районе Чернобыльской АЭС украинские войска возводят оборонительные сооружения, включая противотанковые препятствия. Об этом сообщил испанский журналист Альберто Рохас из издания Mundo.

По его словам, с 2022 года зона отчуждения вокруг станции «стала лучше защищена». Рохас также отметил, что во время визита на объект ему было запрещено снимать «военные позиции» и уточнять детали фортификационных работ, выполненных за последние месяцы.

«Украина уже давно завозит сюда песок, мешки с землей, надолбы «зубы дракона» (противотанковые укрепления. — Прим. Life.ru) и другие элементы пассивной обороны», — указано в материале Mundo.

Журналист также указал на тот факт, что киевские власти завезли строительные материалы, из разных областей страны. Чистые от радиации составляющие будут использованы для возведения укреплений для военных нужд.

Согласно наблюдениям сотрудника СМИ, вблизи объекта часто появляются украинские бронеавтомобили.