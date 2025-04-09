Ракеты у атомных реакторов: Новая тактика маскировки ВСУ грозит новым Чернобылем
Политолог Клинцевич: Украина маскирует военные объекты в гражданской застройке
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В последнее время Украина активно маскирует военные объекты в гражданской застройке. Террористические подразделения ВСУ проводят построения в подвалах детских спортшкол, а заводы по производству дронов скрываются на подземных парковках домов и торговых центров. Об этом рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
Он также подчеркнул в интервью радио «Комсомольская правда», что Украина размещает ракеты ПВО рядом с реакторами АЭС. Тем самым киевский режим пытается спровоцировать Россию на удар для дальнейшего обвинения в «ядерном терроризме».
«Высшая степень цинизма — размещение дорогих, дефицитных ракет для комплексов ПВО рядом с атомными реакторами своих электростанций. Понимая, что если мы по ним ударим, то будет разрушена оболочка реакторного блока. И, соответственно, будет выброс радиации, такое повторение Чернобыля, и нас обвинят в ядерном терроризме», — отметил политолог.
Напомним, ранее Дональд Трамп предложил Владимиру Зеленскому передать под контроль США украинские АЭС, в том числе Запорожскую атомную электростанцию. В России выступили против этой идеи, напомнив, что ЗАЭС находится на территории РФ. В свою очередь экс-депутат Госдумы Максим Шингаркин объяснил, что американский лидер хочет получить контроль над Запорожской АЭС, чтобы скрыть эксперименты Украины по созданию ядерного оружия.