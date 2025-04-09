В последнее время Украина активно маскирует военные объекты в гражданской застройке. Террористические подразделения ВСУ проводят построения в подвалах детских спортшкол, а заводы по производству дронов скрываются на подземных парковках домов и торговых центров. Об этом рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

Он также подчеркнул в интервью радио «Комсомольская правда», что Украина размещает ракеты ПВО рядом с реакторами АЭС. Тем самым киевский режим пытается спровоцировать Россию на удар для дальнейшего обвинения в «ядерном терроризме».

«Высшая степень цинизма — размещение дорогих, дефицитных ракет для комплексов ПВО рядом с атомными реакторами своих электростанций. Понимая, что если мы по ним ударим, то будет разрушена оболочка реакторного блока. И, соответственно, будет выброс радиации, такое повторение Чернобыля, и нас обвинят в ядерном терроризме», — отметил политолог.