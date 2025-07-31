«Я тебе сейчас голову сниму!» Спикер гордумы Томска пригрозил мужчине, швырнувшему пенсионерку

Председатель городской думы Томска Сергей Сеченов вступил в резкую перепалку с местным жителем, швырнувшим пенсионерку на землю во время спора о месте размещения мусорного контейнера. Конфликт, в ходе которого парламентарий пригрозил оппоненту «снять голову», попал на видео.

Перепалка между спикером гордумы Томска Сеченовым и местным жителем. Видео © Telegram / «Милый Томск»

Во время встречи с жильцами домов на Вокзальной улице произошёл конфликт, связанный с размещением мусорной площадки. Депутат резко отреагировал на агрессивное поведение одного из участников собрания.

По словам Сеченова, мужчина вёл себя неадекватно: использовал ненормативную лексику в адрес женщин, толкал пенсионерок, а одну из них даже швырнул на землю. Видео с фрагментом конфликта, где председатель гордумы резко отвечает обидчику, распространилось в соцсетях. Позже выяснилось, что ролик был сокращён и не отражал полной картины происходящего.

Мужчину пытаются успокоить. Видео © SHOT

«Никому не позволю оскорблять женщин! Так меня воспитали, и я всю жизнь буду следовать этому завету», — заявил Сеченов, комментируя инцидент.

Сам депутат признал, что его реакция могла показаться излишне жёсткой, и принёс извинения томичам за резкие выражения. В то же время он подчеркнул, что не потерпит неуважительного отношения к гражданам.

Сергей Сеченов — участник специальной военной операции, командовал штурмовым отрядом «Гром». После ранения вернулся в Томск и в ноябре 2024 года был избран председателем городской думы.