Азербайджан поставил в Чехию загрязнённую нефть
ČTK: Азербайджан поставил Чехии 60 тысяч кубометров нефти, загрязнённой хлором
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В Чехию поступило 60 тысяч кубометров нефти из Азербайджана, которая оказалась загрязнена хлором. Об этом сообщает агентство ČTK.
По имеющимся данным, по трансальпийскому нефтепроводу TAL была доставлена нефть с повышенным содержанием органического хлора. Нефтяная компания Orlen Unipetrol, оператор нефтепроводов Mero и Чешское управление государственных материальных резервов (SSHR) подтвердили факт поставок загрязнённого сырья.
Загрязнённая нефть будет временно размещена в Центральном нефтехранилище в Нелагозевесе и на нефтеперерабатывающем заводе в Кралупи-над-Влтавой. Затем её планируется перерабатывать совместно с чистым продуктом. Чехия уже сталкивалась с подобной проблемой в 2019 году, когда после остановки поставок по трубопроводу «Дружба» также поступала загрязнённая нефть.
Напомним, в апреле чешские власти приняли решение прекратить импорт российской нефти по трубопроводу «Дружба» и переключились на поставки из Италии. «Дружба» является одним из крупнейших экспортных маршрутов поставок нефти из России в страны Центральной Европы. Нефтепровод проходит через Белоруссию и Польшу.