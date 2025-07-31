Азербайджан поставил в Чехию загрязнённую нефть

В Чехию поступило 60 тысяч кубометров нефти из Азербайджана, которая оказалась загрязнена хлором. Об этом сообщает агентство ČTK .

Загрязнённая нефть будет временно размещена в Центральном нефтехранилище в Нелагозевесе и на нефтеперерабатывающем заводе в Кралупи-над-Влтавой. Затем её планируется перерабатывать совместно с чистым продуктом. Чехия уже сталкивалась с подобной проблемой в 2019 году, когда после остановки поставок по трубопроводу «Дружба» также поступала загрязнённая нефть.