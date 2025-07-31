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31 июля, 12:28

Немецкий автогигант столкнулся с огромным падением прибыли

В первом полугодии 2025 года прибыль BMW упала на 29%

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BONDART PHOTOGRAPHY

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BONDART PHOTOGRAPHY

В первом полугодии 2025 года немецкий автопроизводитель BMW зафиксировал падение прибыли более чем на четверть. Результаты снизились за шесть месяцев на 29%, до 4 миллиардов евро. При этом компания остаётся самой прибыльной третий год подряд. Об этом следует из отчётности компании.

Кроме того, продажи сократились на 8%, составив 67,7 млрд евро. С похожими проблемами столкнулись многие немецкие автоконцерны в целом. Например, прибыль Audi упала на треть, а Mercedes-Benz — более чем вдвое.

«Снижение операционного результата в первую очередь обусловлено высокими затратами, вызванными повышением импортных пошлин США (1,3 млрд евро), ассигнованиями на реструктуризацию Audi, Volkswagen Passenger Cars и Cariad (€0,7 млрд), а также расходами, связанными с регулированием выбросов CO₂», — отмечалось в сообщении компании.

При этом BMW настроена оптимистично. Компания полагает, что благодаря более выгодным для неё условиям тарифного соглашения между ЕС и США, перспективы выглядят более радужными, чем у конкурентов.

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Ранее стало известно, что возвращение на российский рынок европейских, корейских и японских автомобилей может значительно снизить цены на китайские машины. Эксперты допускают падение цен до 20%. При этом интерес россиян к китайским авто остаётся высоким, что, вероятно, связано и с надеждами части покупателей на возвращение западных брендов.

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Наталья Афонина
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