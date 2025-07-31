Захарова красивым жестом ответила на снос памятника Айвазовскому в Степанакерте

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова жёстко, но практически без слов ответила на очередной демарш Азербайджана по сносу памятника русскому художнику Ивану Айвазовскому. Дипломат разместила в Telegram полотна мастера, тем самым указав на невеждество принимающих решения в Баку.

«Где-то ликвидируют ему памятники, а я ликвидирую безграмотность тех, кто ни разу не видел его полотен», — написала Захарова.