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Регион
31 июля, 14:27

Захарова красивым жестом ответила на снос памятника Айвазовскому в Степанакерте

Обложка © Артем Геодакян/ТАСС

Обложка © Артем Геодакян/ТАСС

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова жёстко, но практически без слов ответила на очередной демарш Азербайджана по сносу памятника русскому художнику Ивану Айвазовскому. Дипломат разместила в Telegram полотна мастера, тем самым указав на невеждество принимающих решения в Баку.

«Где-то ликвидируют ему памятники, а я ликвидирую безграмотность тех, кто ни разу не видел его полотен», — написала Захарова.

Большинство россиян назвали Айвазовского любимым русским художником
Большинство россиян назвали Айвазовского любимым русским художником

Ранее в Степанакерте снесли памятник Айвазовскому, причем произошло это в день рождения мариниста. Данную ситуацию расценили как очередной «случай уничтожения армянского культурного наследия» Азербайджаном, под контроль которого Нагорный Карабах перешёл в 2023 году.

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Марина Фещенко
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