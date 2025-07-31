Путин наградил Вугара Гусейнова орденом Мужества посмертно за героизм в «Крокусе»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества Вугара Гусейнова, погибшего при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Государственная награда присуждена посмертно — «за мужество и самоотверженность, проявленные при спасении людей».

Life.ru сообщал, что в момент атаки Гусейнов прикрыл собой женщин, оказавшихся рядом, и принял огонь террористов на себя. Его поступок стал символом человеческого подвига в условиях смертельной угрозы.

Вугар Гусейнов пытался помочь испугавшимся людям во время теракта в «Крокусе». Видео © Telegram / Mash