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31 июля, 14:39

Путин наградил Вугара Гусейнова орденом Мужества посмертно за героизм в «Крокусе»

Вугар Гусейнов и его супруга Лилит, погибшие во время теракта в «Крокусе». Обложка © Telegram / Mash

Вугар Гусейнов и его супруга Лилит, погибшие во время теракта в «Крокусе». Обложка © Telegram / Mash

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества Вугара Гусейнова, погибшего при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Государственная награда присуждена посмертно — «за мужество и самоотверженность, проявленные при спасении людей».

Life.ru сообщал, что в момент атаки Гусейнов прикрыл собой женщин, оказавшихся рядом, и принял огонь террористов на себя. Его поступок стал символом человеческого подвига в условиях смертельной угрозы.

Вугар Гусейнов пытался помочь испугавшимся людям во время теракта в «Крокусе». Видео © Telegram / Mash

Напомним, что 22 марта 2024 года «Крокус Сити Холл» подвергся жестокому нападению террористов на концерте группы «Пикник». В результате трагедии погибло 149 человек, более 600 получили ранения различной степени тяжести. Следствие установило, что за организацией теракта стоит Киев, откуда поступали все указания.

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Марина Фещенко
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