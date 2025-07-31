Международные резервы России выросли до $695,5 млрд за неделю

Международные резервы России на 25 июля 2025 года достигли $695,5 млрд, увеличившись за неделю на $11,8 млрд. Об этом сообщает Банк России. Рост на 1,7% произошёл в основном благодаря положительной переоценке активов.

Неделей ранее, 18 июля, объем резервов составлял $683,7 млрд. В состав международных резервов входят высоколиквидные иностранные активы: валютные средства, специальные права заимствования, резервная позиция в МВФ и монетарное золото.