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Регион
31 июля, 15:42

Международные резервы России выросли до $695,5 млрд за неделю

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Международные резервы России на 25 июля 2025 года достигли $695,5 млрд, увеличившись за неделю на $11,8 млрд. Об этом сообщает Банк России. Рост на 1,7% произошёл в основном благодаря положительной переоценке активов.

Неделей ранее, 18 июля, объем резервов составлял $683,7 млрд. В состав международных резервов входят высоколиквидные иностранные активы: валютные средства, специальные права заимствования, резервная позиция в МВФ и монетарное золото.

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Напомним, что после начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив часть резервов и запретив любые операции с активами и структурами, связанными с ЦБ РФ.

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Марина Фещенко
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