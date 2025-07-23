В МВФ раскрыли, что помогло России мягко оправиться от шока после введения санкций

Как следует из публикации, несмотря на ослабление введённых в начале 2022 года мер по контролю за движением капитала, российские власти продолжают удерживать барьеры для репатриации иностранных инвестиций, в том числе прямых. Также сохраняются ограничения на снятие наличной иностранной валюты со счетов и её вывоз за границу. В связи с этим, как подчёркивают авторы доклада, чистый отток частного капитала продемонстрировал лишь небольшое увеличение — с 2 процентных пунктов ВВП в 2023 году до 2,4 процентных пункта в 2024 году.