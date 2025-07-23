В МВФ раскрыли, что помогло России мягко оправиться от шока после введения санкций
МВФ: РФ смогла преодолеть шок и сохранить под санкциями крупные валютные резервы
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Сильная финансовая политика обеспечила России крупные валютные резервы, а также помогла нивелировать негативное влияние международных санкций. Таким образом в докладе Международного валютного фонда (МВФ) оценили внешнеэкономические показатели страны.
«Крупные валютные резервы России и режим плавающего обменного курса продолжают способствовать смягчению шоков. Сохраняющиеся меры контроля за движением капитала эффективно сократили его отток и помогли сохранить резервы, несмотря на санкции», — говорится в докладе.
Как следует из публикации, несмотря на ослабление введённых в начале 2022 года мер по контролю за движением капитала, российские власти продолжают удерживать барьеры для репатриации иностранных инвестиций, в том числе прямых. Также сохраняются ограничения на снятие наличной иностранной валюты со счетов и её вывоз за границу. В связи с этим, как подчёркивают авторы доклада, чистый отток частного капитала продемонстрировал лишь небольшое увеличение — с 2 процентных пунктов ВВП в 2023 году до 2,4 процентных пункта в 2024 году.
А уже 25 июля состоится очередное заседание Центробанка, на котором будет принято решение по ключевой ставке. Ряд экспертов прогнозируют её снижение до конца 2025 года вплоть до 18%.