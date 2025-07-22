Экономисты сделали прогноз по ключевой ставке перед заседанием Центробанка 25 июля
Экономист Сафонов: Ключевая ставка может снизиться до 18% к концу 2025 года
ЦБ РФ. Обложка © Шедеврум / Life.ru
В России существуют предпосылки к резкому снижению ключевой ставки, уверен директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. По его словам, высокий уровень ставки Центробанка замедлил рост отечественной экономики. В текущих условиях перекредитование и привлечение капитала практически невозможно, что негативно сказывается на импортозамещении.
Данные факторы свидетельствуют о необходимости радикального и быстрого снижения ключевой ставки, поэтому до конца года было бы желательно дойти до отметки в 15%. Это помогло бы сохранить и даже восстановить уровень экономического роста. Кроме того, смягчение кредитной политики может стать эффективной мерой против инфляции, подчеркнул доктор экономических наук.
В то же время профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов выразил сомнение, что ЦБ РФ пойдёт на резкое понижение ключевой ставки. По его словам, инфляция хоть и снизилась, но всё ещё остаётся выше целевого уровня. Собеседник «Москвы 24» полагает, что Центробанк опустит показатель до 19% на ближайшем заседании 25 июля и — до 18% к концу 2025 года.
Напомним, ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что ЦБ может снизить ключевую ставку до 15% уже к концу 2025 года. Парламентарий отметил, что оптимальным уровнем для российской экономики является значение в 7%, которого можно достичь в 2026 году.