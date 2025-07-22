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22 июля, 07:40

Экономисты сделали прогноз по ключевой ставке перед заседанием Центробанка 25 июля

Экономист Сафонов: Ключевая ставка может снизиться до 18% к концу 2025 года

ЦБ РФ. Обложка © Шедеврум / Life.ru

ЦБ РФ. Обложка © Шедеврум / Life.ru

В России существуют предпосылки к резкому снижению ключевой ставки, уверен директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. По его словам, высокий уровень ставки Центробанка замедлил рост отечественной экономики. В текущих условиях перекредитование и привлечение капитала практически невозможно, что негативно сказывается на импортозамещении.

Российские банки снижают ставки по вкладам перед решением ЦБ по ключевой ставке
Российские банки снижают ставки по вкладам перед решением ЦБ по ключевой ставке

Данные факторы свидетельствуют о необходимости радикального и быстрого снижения ключевой ставки, поэтому до конца года было бы желательно дойти до отметки в 15%. Это помогло бы сохранить и даже восстановить уровень экономического роста. Кроме того, смягчение кредитной политики может стать эффективной мерой против инфляции, подчеркнул доктор экономических наук.

В то же время профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов выразил сомнение, что ЦБ РФ пойдёт на резкое понижение ключевой ставки. По его словам, инфляция хоть и снизилась, но всё ещё остаётся выше целевого уровня. Собеседник «Москвы 24» полагает, что Центробанк опустит показатель до 19% на ближайшем заседании 25 июля и — до 18% к концу 2025 года.

Полный назад. Какой будет ключевая ставка Центробанка с 25 июля 2025 года
Полный назад. Какой будет ключевая ставка Центробанка с 25 июля 2025 года

Напомним, ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что ЦБ может снизить ключевую ставку до 15% уже к концу 2025 года. Парламентарий отметил, что оптимальным уровнем для российской экономики является значение в 7%, которого можно достичь в 2026 году.

Борис Эльфанд
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