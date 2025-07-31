Собака чуть не откусила бывшему игроку «Барселоны» самое дорогое

Испанский футболист Карлес Перес, выступающий за греческий клуб «Арис», попал в больницу после необычного происшествия. По данным издания As, во время прогулки с собакой на него напал другой пёс, укусивший его за паховую область.

Как сообщили источники, инцидент произошёл, когда Перес выводил своего питомца на улицу. В результате нападения футболист получил серьёзные повреждения в интимной зоне, что потребовало госпитализации. После осмотра медики разрешили ему отправиться домой, посчитав, что оперативное вмешательство не требуется. Тем не менее, врачи продолжат наблюдать за его состоянием в ближайшие дни.