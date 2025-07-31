Собака чуть не откусила бывшему игроку «Барселоны» самое дорогое
AS: Футболист Карлес Перес попал в больницу после укуса собаки за гениталии
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Испанский футболист Карлес Перес, выступающий за греческий клуб «Арис», попал в больницу после необычного происшествия. По данным издания As, во время прогулки с собакой на него напал другой пёс, укусивший его за паховую область.
Как сообщили источники, инцидент произошёл, когда Перес выводил своего питомца на улицу. В результате нападения футболист получил серьёзные повреждения в интимной зоне, что потребовало госпитализации. После осмотра медики разрешили ему отправиться домой, посчитав, что оперативное вмешательство не требуется. Тем не менее, врачи продолжат наблюдать за его состоянием в ближайшие дни.
Карлесу Пересу 27 лет. Он начинал карьеру в системе «Барселоны», с которой в сезоне 2018/19 стал чемпионом Испании. Позже он играл за итальянскую «Рому», а также за испанские клубы «Сельту» и «Хетафе». Летом текущего года «Сельта» отдала его в аренду «Арису».