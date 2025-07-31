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Регион
31 июля, 18:23

Рубио допустил введение секторальных и банковских санкций против России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

США не исключают введения секторальных и банковских санкций против России, но надеются избежать крайних мер. Об этом заявил госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио. По его словам, у президента Дональда Трампа существует несколько вариантов экономического давления.

«Есть также возможность ввести санкции против банковского сектора, секторальные банковские санкции, которые тоже были бы очень мощными. Но, повторю, наша надежда — избежать этого и найти способ остановить боевые действия»,цитирует Рубио Fox News.

Кроме того, среди вариантов — возможность введения вторичных санкций на продажу российской нефти, которые могут существенно сократить доходы страны.

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Напомним, что ранее Марко Рубио заявил переговорах с представителями Москвы. По его словам, в начале недели состоялся детальный диалог, в котором участвовали некоторые из ближайших соратников президента России Владимира Путина. Он отметил, что американская сторона поддерживает контакт с российскими официальными лицами.

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Полина Никифорова
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