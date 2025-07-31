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Регион
31 июля, 17:12

Госсекретарь Рубио заявил о контактах с представителями РФ по Украине на неделе

Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Соединённые Штаты на текущей неделе провели переговоры с представителями Москвы, пытаясь найти общие подходы к урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Он отметил, что американская сторона поддерживает контакт с российскими официальными лицами. По его словам, в начале недели состоялся детальный диалог, в котором участвовали некоторые из ближайших соратников президента России Владимира Путина. Рубио пояснил, что целью обсуждения было выяснение возможных путей к миру, однако существенных сдвигов достичь не удалось.

Госсекретарь также акцентировал важность предотвращения прямого военного конфликта между США и Россией. Он подчеркнул, что обе страны обладают крупнейшими в мире ядерными арсеналами, поэтому эскалация несёт в себе крайне высокие риски.

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп передумал насчёт срока в 50 дней для разрешения украинского конфликта и сократил его до 10—12 дней. Если РФ не удастся договориться с Украиной, то Белый дом, как говорит республиканец, введёт против Москвы жёсткие вторичные санкции. В России весьма сдержанно ответили на такое резкое заявление. По мнению американиста, именно спокойная реакция Кремля вывела хозяина Овального кабинета из себя.

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Никита Никонов
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