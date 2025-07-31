Солнце выбросило два гигантских протуберанца
ИКИ РАН: Двойной выброс протуберанцев произошёл на Солнце
Солнце выбросило два огромных протуберанца с северо-восточного края. Каждый из них растянулся почти на миллион километров. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и в ИСЗФ СО РАН.
Выброс протуберанцев. Видео © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ
«Особенно впечатляющим был первый выброс, во время которого плазменный жгут под действием магнитных сил скрутился в фигуру, напоминавшую цифру восемь. Второй выброс таких особенностей уже не имел. Вместе с тем и размеры и место формирования протуберанцев оказались столь похожи, что, если не смотреть на счётчик времени, можно принять их за повтор одного и того же события», — говорится в сообщении.
Поскольку явление происходило на краю Солнца, выброшенная плазма движется под углом 90 градусов, уходя в сторону от эклиптики. Такой вектор практически исключает вероятность воздействия на Землю: струи проходят на расстоянии десятков, а порой и сотен миллионов километров от планеты.
А ранее астроном раскрыл, чем опасен мощнейший выброс протуберанца на Солнце. Протуберанцы разделяются на несколько типов: спокойные, изверженные и петлеобразные. Спокойные характеризуются медленными движениями и постепенным изменением формы. Изверженные напоминают фонтаны, взлетающие на высоту до 1,8 млн км над солнечной поверхностью. Петлеобразные имеют вид небольших облаков, которые постепенно соединяются и опускаются к хромосфере — внешней солнечной оболочке.