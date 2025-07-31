Солнце выбросило два гигантских протуберанца

Солнце выбросило два огромных протуберанца с северо-восточного края. Каждый из них растянулся почти на миллион километров. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и в ИСЗФ СО РАН.

Выброс протуберанцев. Видео © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

«Особенно впечатляющим был первый выброс, во время которого плазменный жгут под действием магнитных сил скрутился в фигуру, напоминавшую цифру восемь. Второй выброс таких особенностей уже не имел. Вместе с тем и размеры и место формирования протуберанцев оказались столь похожи, что, если не смотреть на счётчик времени, можно принять их за повтор одного и того же события», — говорится в сообщении.

Поскольку явление происходило на краю Солнца, выброшенная плазма движется под углом 90 градусов, уходя в сторону от эклиптики. Такой вектор практически исключает вероятность воздействия на Землю: струи проходят на расстоянии десятков, а порой и сотен миллионов километров от планеты.