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31 июля, 19:29

Солнце выбросило два гигантских протуберанца

ИКИ РАН: Двойной выброс протуберанцев произошёл на Солнце

Обложка © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Обложка © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Солнце выбросило два огромных протуберанца с северо-восточного края. Каждый из них растянулся почти на миллион километров. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и в ИСЗФ СО РАН.

Выброс протуберанцев. Видео © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

«Особенно впечатляющим был первый выброс, во время которого плазменный жгут под действием магнитных сил скрутился в фигуру, напоминавшую цифру восемь. Второй выброс таких особенностей уже не имел. Вместе с тем и размеры и место формирования протуберанцев оказались столь похожи, что, если не смотреть на счётчик времени, можно принять их за повтор одного и того же события», — говорится в сообщении.

Поскольку явление происходило на краю Солнца, выброшенная плазма движется под углом 90 градусов, уходя в сторону от эклиптики. Такой вектор практически исключает вероятность воздействия на Землю: струи проходят на расстоянии десятков, а порой и сотен миллионов километров от планеты.

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А ранее астроном раскрыл, чем опасен мощнейший выброс протуберанца на Солнце. Протуберанцы разделяются на несколько типов: спокойные, изверженные и петлеобразные. Спокойные характеризуются медленными движениями и постепенным изменением формы. Изверженные напоминают фонтаны, взлетающие на высоту до 1,8 млн км над солнечной поверхностью. Петлеобразные имеют вид небольших облаков, которые постепенно соединяются и опускаются к хромосфере — внешней солнечной оболочке.

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Тимур Хингеев
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