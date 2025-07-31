Российские туристы нашли на Пхукете 7 кг рвоты кашалота, которая стоит бешеные деньги

Российские туристы обнаружили на пляже на Пхукете (Таиланд) необычную находку — семикилограммовую рвоту кашалота. Это вещество, известное как амбра или «морское золото», может принести им доход в размере почти 11 миллионов рублей, пишет Mash.

Российские туристы нашли на Пхукете рвоту кашалота стоимостью 11 млн руб. Видео © Mash

Амбра образуется в пищеварительной системе кашалотов и высоко ценится в парфюмерной промышленности, где её используют для закрепления ароматов. Туристы, понимая ценность находки, отнесли её в два исследовательских центра, где специалисты подтвердили, что амбра качественная, свежая и относится к наиболее дорогому сорту. Однако для официального подтверждения её подлинности потребовалось бы отвезти образец в университет морских исследований, расположенный в 500 километрах от Пхукета.

Путешественники признались, что из-за нехватки времени перед возвращением в Санкт-Петербург они оставили амбру у знакомых. Они планируют заняться оформлением необходимых документов во время следующей поездки, так как вывоз этого вещества из Таиланда строго запрещён.

Стоимость одного килограмма амбры на рынке варьируется от 1,6 до 3,2 миллиона рублей. Учитывая, что у туристов семь килограммов, находка может принести им значительную прибыль. Таким образом, удача буквально оказалась у них под ногами.