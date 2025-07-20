Российские туристы на Пхукете сидят без света и крыш из-за урагана Випха
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На острове Пхукет в Таиланде бушует сильный тропический шторм, который уже принёс серьёзные разрушения и оставил российских путешественников без электричества. По словам очевидцев, порывы ветра срывают крыши с вилл и остановок, валят деревья и разрушают рекламные конструкции. Практически все пляжные зоны и заведения закрыты для посетителей, сообщает SHOT.
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Отдыхающим приходится оставаться в гостиницах, однако там отсутствует электроснабжение, и когда оно восстановится — пока неизвестно. Метеорологи предупреждают о возможных наводнениях и оползнях, что усугубляет ситуацию.
Сам эпицентр шторма «Випха» находится в районе Гонконга, где скорость ветра достигает 140 километров в час. Местные жители испытывают некоторые трудности: людей буквально сбивает с ног, а более 20 человек травмировались. Многие вынуждены укрываться в бомбоубежищах.
Метеорологическая служба региона присвоила этому явлению высший уровень опасности, призывая жителей соблюдать меры предосторожности и избегать пребывания на улице до улучшения погодных условий.
Похожая ситуация сложилась сегодня на Камчатке, где утром произошло мощное землетрясение, магнитуда которого составила 7,6 балла. В регионе также опасались цунами. На видеороликах местных жителей дома гремят и ходят ходуном.