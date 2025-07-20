Российские туристы на Пхукете сидят без света и крыш из-за урагана Випха

На острове Пхукет в Таиланде бушует сильный тропический шторм, который уже принёс серьёзные разрушения и оставил российских путешественников без электричества. По словам очевидцев, порывы ветра срывают крыши с вилл и остановок, валят деревья и разрушают рекламные конструкции. Практически все пляжные зоны и заведения закрыты для посетителей, сообщает SHOT.

Видео © Телеграм / PHUKET.UNION.TRAVEL

Отдыхающим приходится оставаться в гостиницах, однако там отсутствует электроснабжение, и когда оно восстановится — пока неизвестно. Метеорологи предупреждают о возможных наводнениях и оползнях, что усугубляет ситуацию.

Сам эпицентр шторма «Випха» находится в районе Гонконга, где скорость ветра достигает 140 километров в час. Местные жители испытывают некоторые трудности: людей буквально сбивает с ног, а более 20 человек травмировались. Многие вынуждены укрываться в бомбоубежищах.

Метеорологическая служба региона присвоила этому явлению высший уровень опасности, призывая жителей соблюдать меры предосторожности и избегать пребывания на улице до улучшения погодных условий.